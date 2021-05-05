Родился в концлагере: юный узник ― о судьбе родных и жизни после войны

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне 76-й годовщины Победы в Великой отечественной войне супруги Дьяченко в студии радио Sputnik делятся личными воспоминаниями из послевоенного детства и рассказывают о том, что говорили о войне их оставшиеся в живых родные.

"В 1941 году мама приехала в Краснодон в Луганскую область. Они рыли окопы, там много девчат было. Немцы окружили, забрали их, погрузили на эшелоны, увезли в Германию. Привезли их в Мюнхен, и там распределили. Отправили на завод. Там было два лагеря. Девчата в левом, а в правом мужчины. Мужчины работали на станках, запчасти делали, а женщины убирали стружку. Работали по 12 часов, потом их возвращали. И в этом лагере мама встретилась с отцом", ― рассказывает Иван Степанович.

Как родителям удавалось встречаться, Иван Степанович не знает до сих пор. "В концлагере я и родился. Полтора года сидел на нарах там. Что я мог там запомнить? Мать, когда забеременела, скрывала, потому что могли расстрелять . И поэтому она затягивала живот, чтобы не заподозрили. И когда меня родила, я был очень маленький и слабенький. Немецкий врач тогда сказал "офицер". Выходили меня, а так мог умереть ― слабый и раньше времени родился", ― рассказывает собеседник Sputnik.

По словам Ивана Степановича, его матери "повезло в том, что она делала работу добросовестно ― ночью надо было убрать, а потом уже приходили работать". Тех, кто не справлялся, расстреливали. Периодически построят человек пять-шесть, расстреляют на глазах остальных, чтобы боялись, так вспоминала его мать после освобождения.

Жизнь после освобождения

Освобождали лагерь американцы, и отец увез мать во Францию в город Бордо, оказалось, что дед по линии отца еще в революцию осел там, женившись на француженке.

"Дедушка принял хорошо. Там же и крестили – я до сих пор не знаю, или католик я, или православный. Крестный был из Запорожья ― тоже узник Степан Дьяченко. Мама уже тогда думала, как вернуться на родину. Отец уехал куда-то работать. И крестный уговорил мать, и она удрала", ― вспоминает Иван Степанович.

Мать вернулась к оставшемуся в живых дяде в Луганскую область, откуда ее и угоняли на работу в Германию. Двоюродный дед, увидев иностранное свидетельство о рождении, испугался: "И тебя, и твоего ребенка просто расстреляют, кого ты привезла", бросил все документы в печку и сжег.

"И выписали уже новые документы, что родился я в городе Краснодон, фамилия моя Дьяченко Иван Степанович. Хотя отца звали Андрей, мама почему-то записала отцом крестного", ― рассказывает Иван Степанович.

В полной версии беседы ― что мать Ивана Степановича Дьяченко старалась никогда не вспоминать о пребывании в лагере в Германии, о чем в СССР было не принято говорить вслух под угрозой расстрела, что рассказывали о блокаде Ленинграда выжившие родные Раисы Ивановны и удалось ли собеседнику Sputnik найти оставшегося во Франции отца. Подробности смотрите на видео.

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