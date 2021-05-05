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Ганапольский: «Бросить в топку солдат, а потом забыть о выживших. Стыдно»
05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне 9 мая обозреватель задается вопросом, есть ли у «кремлевских ребят» совесть.
— В нашем случае, уместно спросить кремлёвских — ребята, вы знаете такое слово «совесть»? — пишет на
Через какое-то время из нашей жизни уйдёт последний ветеран. Что останется?
В памяти потомков ветеранов останется обида на державу, которой ветераны нужны были только для кремлёвского пиара. А кремлёвцам останется только то, что им и нужно было — угроза всему миру — «Можем повторить!»
А это означает замутить какую-то новую войну — афганскую, сирийскую, украинскую; бросить в эту топку солдат, а потом забыть о выживших.
Просто стыдно. Но не им, а мне.
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Есть ли у «кремлевских ребят» совесть?
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