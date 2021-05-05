Ганапольский: «Бросить в топку солдат, а потом забыть о выживших. Стыдно»

Источник материала: Салiдарнасць

Накануне 9 мая обозреватель задается вопросом, есть ли у «кремлевских ребят» совесть.

— В нашем случае, уместно спросить кремлёвских — ребята, вы знаете такое слово «совесть»? — пишет на Эхе Москвы Матвей Ганапольский. — Бесполезно спрашивать — совести у них нет, и суммы, выплаченные российским ветеранам, которые я просто назвал бы «гробовые», тому свидетельство.

Через какое-то время из нашей жизни уйдёт последний ветеран. Что останется?

В памяти потомков ветеранов останется обида на державу, которой ветераны нужны были только для кремлёвского пиара. А кремлёвцам останется только то, что им и нужно было — угроза всему миру — «Можем повторить!»

А это означает замутить какую-то новую войну — афганскую, сирийскую, украинскую; бросить в эту топку солдат, а потом забыть о выживших.

Просто стыдно. Но не им, а мне.