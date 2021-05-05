В Пекине заработал сервис полностью беспилотных такси

Источник материала: Tut.by

Компания Baidu, известная также под прозвищем «китайский Google» и имеющая колоссальные доходы, уже не первый год занимается проектом создания собственного автономного автомобиля. Недавно она объявила о начале работы нового сервиса беспилотных такси — но пока только в одном из районов Пекина.





Сервис под названием Apollo Go начал работу 2 мая на территории индустриального парка Shougang в китайской столице. Это место выбрано неспроста — по плану, беспилотные машины станут обслуживать участников и гостей зимней Олимпиады, которая должна пройти в Пекине в 2022 году. Тестированием беспилотных такси занимаются многие компании, среди которых, например, и «Яндекс» , но автомобили на маршруте находятся под постоянным контролем человека, а за рулем задействованных в Apollo Go машинах страхующих водителей уже нет.





Пока автопарк Apollo Go насчитывает не менее 10 кроссоверов марки Hongqi, которые Baidu оснастила всем необходимым для автономного передвижения оборудованием (лидары, комплекс датчиков, камеры кругового обзора) и программным обеспечением. Для вызова такси достаточно специального мобильного приложения и проверки QR-кодов (в том числе и для контроля за самоизоляцией), а попав в салон пользователю достаточно нажать на кнопку «Start the Journey» в приложении. Движение начнется после того, как электроника проверит, что все двери закрыты, а пассажир пристегнут.

Одна поездка на роботизированном такси Apollo Go обойдется в 30 юаней — 4,6 доллара в пересчете.

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