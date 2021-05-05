|
В Пекине заработал сервис полностью беспилотных такси
Источник материала: Tut.by
Компания Baidu, известная также под прозвищем «китайский Google» и имеющая колоссальные доходы, уже не первый год занимается проектом создания собственного автономного автомобиля. Недавно она объявила о начале работы нового сервиса беспилотных такси — но пока только в одном из районов Пекина.
Сервис под названием Apollo Go начал работу 2 мая на территории индустриального парка Shougang в китайской столице. Это место выбрано неспроста — по плану, беспилотные машины станут обслуживать участников и гостей зимней Олимпиады, которая должна пройти в Пекине в 2022 году. Тестированием беспилотных такси занимаются многие компании, среди которых, например, и
Пока автопарк Apollo Go насчитывает не менее 10 кроссоверов марки Hongqi, которые Baidu оснастила всем необходимым для автономного передвижения оборудованием (лидары, комплекс датчиков, камеры кругового обзора) и программным обеспечением. Для вызова такси достаточно специального мобильного приложения и проверки QR-кодов (в том числе и для контроля за самоизоляцией), а попав в салон пользователю достаточно нажать на кнопку «Start the Journey» в приложении. Движение начнется после того, как электроника проверит, что все двери закрыты, а пассажир пристегнут.
Одна поездка на роботизированном такси Apollo Go обойдется в 30 юаней — 4,6 доллара в пересчете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайская компания Baidu объявила о начале работы нового сервиса беспилотных такси. Но пока только в одном из районов Пекина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)