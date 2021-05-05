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Самолеты «Белавиа» возобновляют рейсы из Минска в Самару и Екатеринбург

05.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самолеты «Белавиа» возобновляют рейсы из Минска в Самару и Екатеринбург

«Белавиа» преодолевает последствия пандемии и расширяет транспортные коридоры. Белорусский авиаперевозчик выходит на маршрут Минск-Самара. 

В этом направлении наш самолёт будет летать раз в неделю. А уже 7-го мая лайнеры свяжут Минск и Екатеринбург. Полёты в Россию всегда формировали весомую долю всех перевозок компании «Белавиа». До пандемии и закрытия границ в неделю в российские города направлялось более ста рейсов. Сейчас эта цифра скромнее. Однако каждый месяц правительства и авиаперевозчики работают над восстановлением привычной карты полётов.

Алексей Ляхнович, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси: «Принимаемые нами меры, в основном были нацелены на то, чтобы договариваться с государствами и открывать авиасообщения. Открытие авиасообщения, которое произошло в конце прошлого года – начале этого, позволило выровнять ситуацию. И мы видим динамику по показателям, они пошли вверх. Несмотря на то, что международные эксперты прогнозируют восстановление авиации к 24-му году, мы планируем, что, наверно, мы будем более быстрыми темпами восстанавливаться с учётом того, что мы не закрывались. 

Удалось не только сохранить трудовые коллективы, но и реализовать амбициозный проект – создать центр управления воздушным движением. Он увеличит пропускную способность Национального аэропорта до миллиона полётов в год. Открытие центра намечено на середину мая. 

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Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» преодолевает последствия пандемии и расширяет транспортные коридоры. Белорусский авиаперевозчик выходит на маршрут Минск-Самара.  В этом направлении...
 
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