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Самолеты «Белавиа» возобновляют рейсы из Минска в Самару и Екатеринбург
Источник материала: ОНТ
«Белавиа» преодолевает последствия пандемии и расширяет транспортные коридоры. Белорусский авиаперевозчик выходит на маршрут Минск-Самара.
В этом направлении наш самолёт будет летать раз в неделю. А уже 7-го мая лайнеры свяжут Минск и Екатеринбург. Полёты в Россию всегда формировали весомую долю всех перевозок компании «Белавиа». До пандемии и закрытия границ в неделю в российские города направлялось более ста рейсов. Сейчас эта цифра скромнее. Однако каждый месяц правительства и авиаперевозчики работают над восстановлением привычной карты полётов.
Удалось не только сохранить трудовые коллективы, но и реализовать амбициозный проект – создать центр управления воздушным движением. Он увеличит пропускную способность Национального аэропорта до миллиона полётов в год. Открытие центра намечено на середину мая.
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«Белавиа» преодолевает последствия пандемии и расширяет транспортные коридоры. Белорусский авиаперевозчик выходит на маршрут Минск-Самара. В этом направлении...
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