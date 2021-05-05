Героев легендарного Прорыва вспоминали в Витебской области

Источник материала: ОНТ

В Витебской области вспоминали героев легендарного Прорыва. В ночь с 4 на 5 мая 1944-го партизанские бригады вырвались из гитлеровского окружения, спаслись тогда и 15 тысяч мирных граждан.

На месте прорыва под Ушачами установлен мемориальный комплекс. Огромная глыба, символизирующая фашистское окружение, разорвана пополам партизаном. Так было и в 1944-ом. Захватчики отводили неделю на карательную операцию «Весенний праздник». Группировка гитлеровцев: 60 тысяч солдат, танки, авиация, и даже 2 бронепоезда, взяли в кольцо 16 партизанских бригад. Силы были не равны, партизан почти в 4 раза меньше. Мемориал установлен на том самом месте, где ночью партизаны вышли из окружения. На празднике гости спешили сфотографироваться с Демьяном Крупеней – одному из участников той операции уже 93 года.

Светлана Турова, научный сотрудник Ушачского музея народной славы им. Героя Советского Союза В. Лобанка: «Среди партизан Полоцко-Лепельской зоны был всем известный Михаил Егоров, который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом».

В Витебской области прошёл и автопробег, со всех райцентров машины проехали дорогами Полоцко-Лепельской партизанской зоны. Ушачи партизаны освободили еще осенью 1942-го, а всего на свободной от фашистов территории жило 80 тысяч человек. Конечная точка автопробега мемориальный комплекс.

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