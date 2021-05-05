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Римский Колизей ожидает хай-тек реставрация
Источник материала: ОНТ
Одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира – Колизей – будет выглядеть по-новому. Его ждёт хай-тек реставрация.
Итальянские власти решили восстановить арену, на которой почти 2 тысячи лет назад проходили гладиаторские бои. Деревянный пол был здесь до 19-го века. Тогда его сняли археологи, чтобы изучить подземные тоннели. Восстановленная арена – высокотехнологичная. Управляемые компьютером деревянные фрагменты будут двигаться, открывать и закрывать подземелье Колизея. Ремонт должен завершиться через два года.
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Одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира – Колизей – будет выглядеть по-новому. Его ждёт хай-тек реставрация. Итальянские власти решили восстановить...
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