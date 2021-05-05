Кофе – это вишня, и его открыли козы... 7 фактов о кофе, которые вас удивят!

Источник материала: ОНТ

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире. Многие не могут обойтись без него и дня. Но все ли мы знаем о кофе? В этой статьей мы расскажем вам 7 интересных фактов о чарующем напитке.

1. Кофе можно есть



Фото: 1000.menu

Конечно, в привычном виде кофе пьют. Но некоторые компании из остатков делают муку. Далее из этой муки изготавливают пирожные, некоторые виды шоколада, хлеб, соус и другие продукты, пригодные для употребления.

В таких продуктах могут ощущаться нотки цитрусовых, фруктовые и цветочные. Все зависит от сорта использованного кофе.

2. Одним из самых дорогих видов является кофе из испражнений животных



Фото: masterok.livejournal.com

«Копи Лювак» – кофе из испражнений пальмовой циветты. Ягоды кофе проходят обработку в организме животного. Далее их собирают и продают. Гурманы могут приобрести такой вид элитных зерен в магазине за 700 долларов.

«Черный бивень» – кофейные зерна проходят через желудочных тракт слонов в Тайланде. К слову, такой кофе активно набирает популярность и составляет конкуренцию «Копи Лювак». За 35 граммов данного кофе просят 85 долларов.

3. По легенде кофе открыли козы



Фото: bagginscoffee.com

В IX веке пастух обнаружил, что его козы едят какие-то странные ягоды с куста, после чего обретают силу и энергию. Его заинтриговал данный факт, и он рассказал об этом монахам. Те, в свою очередь, решили использовать ягоды, чтобы быть бодрыми во время молитвы.

4. Кофе – это «вишня»



Фото: ilim24.ru

Зерна, которые идут для приготовления кофе, – это семена фрукта под названием кофейная вишня. Внутри этой вишенки находятся 2 косточки.

5. Первые бизнес-вумен в Африке появились благодаря кофе



Фото: rossaprimavera.ru

В Зимбабве представлена до сих пор классическая модель семьи, где мужчина является добытчиком, а женщина – домохозяйкой. Но развитие индустрии кофе многое изменило. Когда произошла череда природных катаклизмов, фермеры принялись восстанавливать кофейные плантации. Так как работы было много, женщины начали помогать своим мужьям.

Одним из ярких примеров является Джеска – первая женщина, которая построила кофейный бизнес, привлекая к нему других фермеров. 30-летняя женщина показала пример прекрасной части населения. Теперь у них появился шанс зажить по-новому.

6. Места, где больше всего растет кофейных деревьев, называются «кофейным поясом»



Фото6 zen.yandex.ru

Кофейные деревья могут расти только в тропическом климате, где не бывает резких перепадов температуры. Всего 65 стран, находящихся вдоль линии экватора, могут обеспечить идеальные условия для кофейных деревьев. Они и называются «кофейным поясом». Но чтобы получить новый уникальный вкус, фермеры пробуют выращивать деревья в условиях, далеко не соответствующих идеальным.

7. Кофе полезен для здоровья



Фото: naked-science.ru

Да, конечно, только в умеренных количествах. Но важно знать, что в нем содержится множество антиоксидантов, защищающих наши клетки от воспалений и токсинов.

Исследования, указанные в журнале Annals of Internal Medicine, говорят о том, что, если выпивать до 3 чашек кофе в день, то вы снизите риск смерти от нескольких самых распространенных причин. Сердечные заболевания входят в этот список.





По материалам сайтов market.yandex.by , bbc.com , coffeemarket.dp.ua

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