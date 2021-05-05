COVID-19 в мире: 155 миллионов инфицированных, крайне тяжелая ситуация в Индии

Источник материала: ОНТ

В мире практически 155 миллионов инфицированных. Из них 20 миллионов – в Индии.

Ситуация в этой стране крайне тяжелая. Ежедневный прирост – 370 тысяч. Не хватает врачей, медикаментов, техники и кислорода. Нескончаемый поток машин тянется к крематориям. Но они перегружены, и погребальные костры стихийно возникают даже на парковках и городских набережных.

День за днем все больше штатов в Индии объявляют локдаун. Власти надеются, что справиться с катастрофой помогут не только ограничения, но и массовая вакцинация. С 1 мая в Индии доступны три вакцины, среди которых и российская «Спутник V».

На ужесточение ограничений с 7 мая идёт Турция. Закрываются магазины, за исключением тех, что продают товары первой необходимости. Электронная торговля также теперь на паузе. В этой стране до 17 мая действует полный локдаун.

В Беларуси несколько дней подряд статистика идёт на понижение. За последние сутки прирост 697 новых случаев.

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