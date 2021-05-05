ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

COVID-19 в мире: 155 миллионов инфицированных, крайне тяжелая ситуация в Индии

05.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

COVID-19 в мире: 155 миллионов инфицированных, крайне тяжелая ситуация в Индии

В мире практически 155 миллионов инфицированных. Из них 20 миллионов – в Индии. 

Ситуация в этой стране крайне тяжелая. Ежедневный прирост – 370 тысяч. Не хватает врачей, медикаментов, техники и кислорода. Нескончаемый поток машин тянется к крематориям. Но они перегружены, и погребальные костры стихийно возникают даже на парковках и городских набережных.

День за днем все больше штатов в Индии объявляют локдаун. Власти надеются, что справиться с катастрофой помогут не только ограничения, но и массовая вакцинация. С 1 мая в Индии доступны три вакцины, среди которых и российская «Спутник V». 

На ужесточение ограничений с 7 мая идёт Турция. Закрываются магазины, за исключением тех, что продают товары первой необходимости. Электронная торговля также теперь на паузе. В этой стране до 17 мая действует полный локдаун. 

В Беларуси несколько дней подряд статистика идёт на понижение. За последние сутки прирост 697 новых случаев. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мире практически 155 миллионов инфицированных. Из них 20 миллионов – в Индии.  Ситуация в этой стране крайне тяжелая. Ежедневный прирост – 370 тысяч. Не хватает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дональд Трамп запустил «социальную медиаплатформу» — это блог в стиле Twitter
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by