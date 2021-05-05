Гороскоп на 6 мая: счастливый день у Весов и неожиданные сюрпризы у Тельцов

Источник материала: ОНТ

Завтра у Овнов есть шанс исправить допущенные ранее ошибки. Не бойтесь проявлять инициативу и предлагать новые идеи. Начатые проекты будут удачными.

Звёзды обещают Тельцам неожиданные сюрпризы. Фантазия и творческий подход к делу позитивно отразятся на оценке вашей деятельности.

Близнецам следует изменить свои планы и перенести на другой день крупные покупки. Финансовые операции и денежные переводы потребуют вашей внимательности.

У Раков появятся вопросы, которые придётся решать немедленно. Вы с трудом сможете сосредоточиться и найти правильный ответ. Возможны семейные ссоры.

У Львов предстоит встреча с влиятельным человеком. Деловые предложения принесут финансовую прибыль и расширят границы возможностей в бизнесе.

Звёзды советуют Девам провести день в приятной компании. Вам необходим отдых после тяжёлых трудовых будней. Прогулка на свежем воздухе восстановит ваши силы.

Весы, звёзды дарят вам счастливый день. Достигнуть цели поможет грамотный расчёт. Проявите сдержанность, если что-то не будет получаться.

Любым начинаниям Скорпионов горит «зелёный свет». День предвещает хорошие события. Вечером на пороге вашего дома могут оказаться гости. Хороший момент для смены имиджа.

День пройдёт спокойно у Стрельцов. Радостные события не заставят себя долго ждать. Запланируйте всё важное на первую половину дня.

Козерогам нежелательно строить планы, касающиеся профессиональной и коммерческой деятельности. Обращайте внимание на мелочи. Они могут сыграть важную роль.

Водолеям захочется улучшить свою жизнь. Звёзды рекомендуют вам использовать в полную меру все возможности. Старайтесь прислушиваться к советам близких людей.

У Рыб на первое место выйдут семейные хлопоты. С самого утра вы настроены щедро делиться позитивом. С любимым человеком вам будет комфортно на протяжении всего дня.

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