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Тиктокер набирает миллионы лайков за то, что высмеивает глупые лайфхаки. Его выражение лица бесподобно!
Источник материала: ОНТ
Гениальное всегда просто. Соцсети покорил тиктокер, высмеивающий бесполезные и глупые лайфхаки. Его просмотры и лайки просто космически зашкаливают.
21-летний тиктокер из Италии Хабане Ламе стал настоящей звездой TikTok благодаря очень простому, но смешному формату видео. Каждый его ролик набирает минимум миллион лайков. А количество просмотров на некоторых видео превышает 100 миллионов.
Хабане Ламе находит самые глупые лайфхаки в интернете и со своим фирменным выражением лица показывает, как правильно делать очевидные вещи.
Например, тиктокер показывает, как пользоваться черпаком, есть пиццу или чистить банан.
Соцсети просто сходят с ума от его чувства юмора и простой гениальности.
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Тиктокер набирает миллионы лайков за то, что высмеивает глупые лайфхаки. Его выражение лица бесподобно!
Гениальное всегда просто. Соцсети покорил тиктокер, высмеивающий бесполезные и глупые лайфхаки. Его просмотры и лайки просто космически зашкаливают. 21-летний...
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