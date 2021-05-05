Тиктокер набирает миллионы лайков за то, что высмеивает глупые лайфхаки. Его выражение лица бесподобно!

Источник материала: ОНТ

Гениальное всегда просто. Соцсети покорил тиктокер, высмеивающий бесполезные и глупые лайфхаки. Его просмотры и лайки просто космически зашкаливают.

21-летний тиктокер из Италии Хабане Ламе стал настоящей звездой TikTok благодаря очень простому, но смешному формату видео. Каждый его ролик набирает минимум миллион лайков. А количество просмотров на некоторых видео превышает 100 миллионов.

Хабане Ламе находит самые глупые лайфхаки в интернете и со своим фирменным выражением лица показывает, как правильно делать очевидные вещи.

Например, тиктокер показывает, как пользоваться черпаком, есть пиццу или чистить банан.

Соцсети просто сходят с ума от его чувства юмора и простой гениальности.





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