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К июню в Минске введут более половины от годового плана жилья

05.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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С опережением намеченных сроков строится жильё в Минске. К июню возведут почти 64% от годового плана.

Такие прогнозы озвучили в Мингорисполкоме. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий строится 39 домов, большинство с господдержкой. Что касается проблемного «Грушевского посада», то у него в ближайшее время сменится заказчик. Перед комитетом строительства и инвестиций стоит задача активнее искать перспективные места под застройку, в том числе – за чертой столицы и в городах-спутниках. Но здесь особое внимание – инфраструктуре. 

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Теги: Минск
 
 
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С опережением намеченных сроков строится жильё в Минске. К июню возведут почти 64% от годового плана. Такие прогнозы озвучили в Мингорисполкоме. Для нуждающихся в...
 
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