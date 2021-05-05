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К июню в Минске введут более половины от годового плана жилья
Источник материала: ОНТМинске введут более половины от годового плана жилья" class="one-news__figure-img">
С опережением намеченных сроков строится жильё в Минске. К июню возведут почти 64% от годового плана.
Такие прогнозы озвучили в Мингорисполкоме. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий строится 39 домов, большинство с господдержкой. Что касается проблемного «Грушевского посада», то у него в ближайшее время сменится заказчик. Перед комитетом строительства и инвестиций стоит задача активнее искать перспективные места под застройку, в том числе – за чертой столицы и в городах-спутниках. Но здесь особое внимание – инфраструктуре.
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С опережением намеченных сроков строится жильё в Минске. К июню возведут почти 64% от годового плана. Такие прогнозы озвучили в Мингорисполкоме. Для нуждающихся в...
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