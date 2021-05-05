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Рост экспорта на четверть: резиденты СЭЗ «Гродноинвест» покоряют зарубежные рынки

05.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рост экспорта на четверть: резиденты СЭЗ «Гродноинвест» покоряют зарубежные рынки

Практически на четверть по итогам первого квартала нарастили экспорт резиденты свободной экономической зоны «Гродноинвест». 

Ключевые рынки сбыта – Россия, Украина, страны Европейского союза. Компании отправляют за рубеж продукцию химической, деревообрабатывающей, текстильной, машиностроительной, сельскохозяйственной отраслей. Как отмечают в администрации Свободной экономической зоны, драйвером роста экспорта могут стать международные торговые онлайн-площадки. В этом месяце Белорусская торгово-промышленная палата запустила проект «Экспорт online». Зона «Гродноинвест» создана 19 лет назад. Сегодня под её крылом 75 компаний-резидентов.

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Практически на четверть по итогам первого квартала нарастили экспорт резиденты свободной экономической зоны «Гродноинвест».  Ключевые рынки сбыта – Россия,...
 
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