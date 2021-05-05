5 мая – День печати в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Их оружие – печатное слово. 5 мая – праздник у всех, кто связан з издательским делом. День печати отмечают в Беларуси.

В такой майский день 1912 года в свет вышел первый тираж газеты «Правда». Хотя, как утверждают историки, у белорусской печати более глубокие корни. Ещё в 1517 году Франциск Скорина издал в Праге свою первую книгу. В 19 веке были попытки выпускать периодику на белорусском языке. Сегодня в нашей стране более полутора тысяч газет и журналов. В свой профессиональный праздник лучшие представители сферы получат награды – «Золотые литеры».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram