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5 мая – День печати в Беларуси

05.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 мая – День печати в Беларуси

Их оружие – печатное слово. 5 мая – праздник у всех, кто связан з издательским делом. День печати отмечают в Беларуси.

В такой майский день 1912 года в свет вышел первый тираж газеты «Правда». Хотя, как утверждают историки, у белорусской печати более глубокие корни. Ещё в 1517 году Франциск Скорина издал в Праге свою первую книгу. В 19 веке были попытки выпускать периодику на белорусском языке. Сегодня в нашей стране более полутора тысяч газет и журналов. В свой профессиональный праздник лучшие представители сферы получат награды – «Золотые литеры».

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Их оружие – печатное слово. 5 мая – праздник у всех, кто связан з издательским делом. День печати отмечают в Беларуси. В такой майский день 1912 года в свет вышел...
 
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