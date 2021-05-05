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SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
Источник материала: АФН
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX во вторник, 4 мая, вывела на околоземную орбиту еще 60 спутников Starlink,
Запуск осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида в 15:01 по времени Восточного побережья США.
Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года, в течение 2019-2021 в космос отправили 26 партий спутников.
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Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX во вторник, 4 мая, вывела на околоземную орбиту еще 60 спутников Starlink, сообщила компания.
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