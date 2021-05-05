ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

05.05.2021 09:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX во вторник, 4 мая, вывела на околоземную орбиту еще 60 спутников Starlink, сообщила компания.

Запуск осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида в 15:01 по времени Восточного побережья США.

Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года, в течение 2019-2021 в космос отправили 26 партий спутников.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX во вторник, 4 мая, вывела на околоземную орбиту еще 60 спутников Starlink, сообщила компания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чергинец: "Надо читать и президенту". Новую книгу писателя заметили на столе у Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by