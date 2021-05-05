SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

Источник материала: АФН

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX во вторник, 4 мая, вывела на околоземную орбиту еще 60 спутников Starlink, сообщила компания.

Запуск осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида в 15:01 по времени Восточного побережья США.

Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года, в течение 2019-2021 в космос отправили 26 партий спутников.