СМИ: Шейн Принс будет зарабатывать в Автомобилисте 800 тысяч долларов













сообщил , что натурализованный североамериканец в Екатеринбурге будет зарабатывать по 60 млн российских рублей за сезон (около 800 тысяч долларов по текущему курсу – Прим.). Заместитель шефа отдела хоккея СЭ Артур Хайруллин в своём телеграм-канале, что натурализованный североамериканец в Екатеринбурге будет зарабатывать по 60 млн российских рублей за сезон (около 800 тысяч долларов по текущему курсу – Прим.).





Напомним, что в минувшем регулярном сезоне Принс провел 52 матча за зубров и набрал 49 (25+24) баллов.





В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков. Принс был лучшим бомбардиром минского Динамо.