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СМИ: Шейн Принс будет зарабатывать в Автомобилисте 800 тысяч долларов
Источник материала: Партизан
Ранее стало известно, что форвард сборной Беларуси Шейн Принс перешел в Автомобилист, где проведёт ближайшие два сезона.
Заместитель шефа отдела хоккея СЭ Артур Хайруллин в своём телеграм-канале
Напомним, что в минувшем регулярном сезоне Принс провел 52 матча за зубров и набрал 49 (25+24) баллов.
В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков. Принс был лучшим бомбардиром минского Динамо.
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Ранее стало известно, что форвард сборной Беларуси Шейн Принс перешел в Автомобилист, где проведёт ближайшие два сезона.
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