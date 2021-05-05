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СМИ: Шейн Принс будет зарабатывать в Автомобилисте 800 тысяч долларов

05.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее стало известно, что форвард сборной Беларуси Шейн Принс перешел в Автомобилист, где проведёт ближайшие два сезона.




Заместитель шефа отдела хоккея СЭ Артур Хайруллин в своём телеграм-канале сообщил, что натурализованный североамериканец в Екатеринбурге будет зарабатывать по 60 млн российских рублей за сезон (около 800 тысяч долларов по текущему курсу – Прим.).

Напомним, что в минувшем регулярном сезоне Принс провел 52 матча за зубров и набрал 49 (25+24) баллов.

В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков. Принс был лучшим бомбардиром минского Динамо.
 
 
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Ранее стало известно, что форвард сборной Беларуси Шейн Принс перешел в Автомобилист, где проведёт ближайшие два сезона.
 
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