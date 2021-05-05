В новой книге Чергинца описывается история воина-интернационалиста из Беларуси, который волею судьбы оказался в Африке. Роман "Операция "Кровь" рассказывает о положении в Беларуси во время оккупации немецко-фашистскими войсками.





Смартпресс выяснил, что книги для Лукашенко подписал сам литератор. "Я подписал ему, потому что считаю, что книгу, например, “Операция “Кровь" надо читать и президенту", - сказал Николай Чергинец.





Он добавил, что "Операция "Кровь" - это книга про 16 немецких центров по отбору крови у детей от 6 до 14 лет. "Об этом мало писалось, а ведь сколько тысяч детей немцы уничтожили", - отметил писатель.





Подписанные книги он передал не лично, а через администрацию президента.





На следующей встрече, с главой Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко, книги со стола уже исчезли.









Николай Чергинец родился в 1937 году, служил в органах внутренних дел, с 1984 по 1987 год принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В 1996-2008 годы трижды избирался членом Совета Республики Национального собрания. С 1988 по 2008 год был делегатом Республики Беларусь в ООН.





Награжден 11 орденами, более 40 медалями СССР, Республики Беларусь, Республики Афганистан, Республики Польша, многими почетными грамотами.





Он автор более 50 научных трудов и свыше 40 художественных произведений, нескольких сценариев к художественным кинофильмам. Его книги переведены более чем на 15 языков мира.





Сейчас Чергинец - глава Союза писателей Беларуси, сопредседатель Союза писателей Союзного государства. Как указано на сайте литератора, также он руководит "Республиканским общественным советом по нравственности" и является членом "Консультативного совета при Администрации Президента РБ".



