ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Налоговики назвали топ-10 налогоплательщиков в бюджет Минска

05.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О том, какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков за первый квартал 2021 г., корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, за январь — март налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы в общей сложности 3 млрд 585 млн рублей. Почти треть этих средств — вклад 10 субъектов хозяйствования.

— В рейтинг плательщиков, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Табак-Инвест», иностранное предприятие «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО, Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные телесистемы», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ЗАО «Новая нефтяная компания», унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», — уточнили в инспекции.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков за первый квартал 2021 г., корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ганапольский: «Бросить в топку солдат, а потом забыть о выживших. Стыдно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by