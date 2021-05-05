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Смертельное ДТП: в Гомеле легковушка сбила на тротуаре двух детей
Источник материала: Партизан
В Гомеле легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух шестилетних детей, девочка погибла, сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома во вторник.
"4 мая примерно в 17.35 19-летний водитель автомобиля Citroen двигался по улице Советской. В пути следования он выехал на пересечение с улицей Крестьянской на запрещающий (красный) сигнал светофора, где произошло столкновение с автомобилем Nissan. После столкновения автомобиль Citroen в неуправляемом заносе выехал на левый по ходу движения тротуар, где совершил наезд на двух малолетних пешеходов 2015 года рождения и угол здания", - проинформировали в ГАИ.
Девочка-пешеход скончалась в машине скорой помощи, мальчик после осмотра медиков был отпущен домой.
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В Гомеле легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух шестилетних детей, девочка погибла, сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома во вторник.
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