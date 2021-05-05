ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-чиновница Минкульта присоединилась к команде НАУ Павла Латушко

05.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывшая начальница управления культуры и народного творчества Минкульта Наталья Задерковская стала членом команды так называемого Народного антикризисного управления, созданного оппозиционным политиком Павлом Латушко.


Фото: Гомель сегодня

Задерковская будет ответственной за культуру и национальное наследие. Ранее эту позицию занимала оперная певица Маргарита Левчук, которая, по сведениям НАУ, решила сосредоточится на творчестве.

«Наталья Задерковская – бывший начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси. Она участвовала в разработке Кодекса Республики Беларусь «О культуре», а также других законодательных и нормативных правовых актов в сфере культуры», - говорится в сообщении.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая начальница управления культуры и народного творчества Минкульта Наталья Задерковская стала членом команды так называемого Народного антикризисного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Зинченко расплакался после выхода в финал Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by