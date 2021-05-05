Экс-чиновница Минкульта присоединилась к команде НАУ Павла Латушко

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Задерковская будет ответственной за культуру и национальное наследие. Ранее эту позицию занимала оперная певица Маргарита Левчук, которая, по сведениям НАУ, решила сосредоточится на творчестве.





«Наталья Задерковская – бывший начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси. Она участвовала в разработке Кодекса Республики Беларусь «О культуре», а также других законодательных и нормативных правовых актов в сфере культуры», - говорится в сообщении.