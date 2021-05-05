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Защита Тихановского направила в Генпрокуратуру жалобу на нарушение конфиденциальности

05.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хотя все понимают, что когда в стране "не до законов", то обращение к прокурорам это формальность, действие для истории.



Защита оппозиционера, видеоблогера Сергея Тихановского направила в Генеральную прокуратуру жалобу на нарушение его права на конфиденциальность при общении с адвокатом.

В эфире государственного телеканала ОНТ 28 апреля показали фильм-расследование "Убить Лукашенко", в который включили разговор Тихановского с его адвокатом, Натальей Мацкевич о младшем сыне белорусского президента.

"Разговор состоялся летом 2020 года. В жалобе защита просит Генпрокуратуру, которая должна следить за соблюдением законодательства, признать нарушение этого права, установить органы и лица, ответственные за его нарушение, принять меры для того, чтобы это не повторялось в будущем", - сообщила Мацкевич агентству "Интерфакс-Запад".

Мацкевич полагает, что это проблема не одной конкретной ситуации с Тихановским. "Если кабинеты в следственном изоляторе оборудованы таким образом, если так можно, то любой адвокат и любой человек, находящийся под стражей, может оказаться в такой ситуации. Это не частная проблема, а по сути проблема всего права на защиту", — считает адвокат.
 
 
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Хотя все понимают, что когда в стране "не до законов", то обращение к прокурорам это формальность, действие для истории.
 
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