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Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

05.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне.

"Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о перспективах такой встречи в ходе поездки лидера США в Европу.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден посетит саммит G7 в Корнуолле (Великобритания), запланированный на 11 - 13 июня, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня и саммит США-ЕС также в столице Бельгии.

В конце апреля советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден считает важным напрямую контактировать с Путиным с целью попытаться сделать отношения между двумя странами более предсказуемыми, пишет interfax.by
 
 
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Президент США Джо Байден во вторник заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне.
 
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