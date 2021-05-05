На один Bentley меньше: автомобиль королевы Великобритании продали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. Bentley Mulsanne, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, продали почти за 179,9 тысяч фунтов (более 641 тысячи белорусских рублей).

Темно-зеленый автомобиль с кожаным салоном был выпущен специально для королевы и прослужил ей два года: с 2013 по 2015-й. Пробег автомобиля – всего лишь 9580 километров. Таких авто у королевы было два. На одном она ездила в Виндзоре, на другом - в Лондоне.

2 мая автомобиль был выставлен на продажу салоном Bramley Motor Cars.

Представитель салона сообщил Daily Mail, что лимузин ее Величества незначительно отличается от других седанов. Для королевской семьи автомобиль не стали бронировать или дооснащать специальными опциями. Bentley Mulsanne не стоял на учете (это – привилегия королевы), за радиаторной решеткой были установлены синие стробоскопы. В остальном лимузин стандартный.

Интерьер отделан орехом и кожей бежевого оттенка. Изюминка салона — шпонированные столики, встроенные в спинки передних сидений.

В салоне также отметили, что Bentley Mulsanne с одним владельцем в лице королевы украсит любую коллекцию, поэтому продажная цена была выставлена высокая, что вполне устроило частного коллекционера. Имя купившего автомобиль не называется.

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