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Дональд Трамп запустил «социальную медиаплатформу» — это блог в стиле Twitter
Источник материала: Onliner
Дональд Трамп ранее обещал запуск собственной «социальной медиаплатформы» для общения с аудиторией. Этот шаг должен был стать ответом на бан бывшего президента в Twitter. Спустя примерно полтора месяца Трамп исполнил обещание. Как
В случае с «твиттером» Трампа другие пользователи участвовать в обсуждениях не могут: им предоставлена возможность читать записи автора, а также получать уведомления о новых на мобильник или электронную почту. Кроме того,
Отмечается, что не весь заявленный функционал работает, код сайта генерирует внутренние ошибки. В частности, перепост в Twitter, судя по всему, сбоит, а нажатие на «лайк» (сердечко) может возвращать 502-ю ошибку. По
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