Дональд Трамп запустил «социальную медиаплатформу» — это блог в стиле Twitter

Источник материала: Onliner

Дональд Трамп ранее обещал запуск собственной «социальной медиаплатформы» для общения с аудиторией. Этот шаг должен был стать ответом на бан бывшего президента в Twitter. Спустя примерно полтора месяца Трамп исполнил обещание. Как пишет американская пресса, площадка на самом деле представляет собой блог на базе WordPress, а дизайн слегка напоминает интерфейс Twitter.

В случае с «твиттером» Трампа другие пользователи участвовать в обсуждениях не могут: им предоставлена возможность читать записи автора, а также получать уведомления о новых на мобильник или электронную почту. Кроме того, читателям позволено лайкать посты и цитировать их в Facebook или настоящем Twitter.

Отмечается, что не весь заявленный функционал работает, код сайта генерирует внутренние ошибки. В частности, перепост в Twitter, судя по всему, сбоит, а нажатие на «лайк» (сердечко) может возвращать 502-ю ошибку. По данным Fox News, в какой-то момент Дональд Трамп сможет взаимодействовать с аудиторией своего блога напрямую.