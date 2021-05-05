ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт. В Могилеве сильный ветер сорвал с многоэтажки утеплитель фасада

05.05.2021 09:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Пользователи сети продолжают выкладывать в соцсетях свидетельства последствий непогоды, под влиянием которой находится страна в последние дни.

Фотофакт. В Могилеве сильный ветер сорвал с многоэтажки утеплитель фасада
Фото из паблика «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

Так, в частности, опубликовано фото из Могилева, где, как отмечает автор, «из-за сильного ветра, на одном из домов сорвало утеплитель фасада».

Это сообщение прокомментировали участники паблика. Вот некоторые из мнений:

— Значит так и делали;

— На сколько я вижу, тут не ветер виноват, а не соблюдение технологии строительства;

— Дзюбеля пропили, утеплитель улетел! У меня всё!

— В Москве белорусские фасадчики славятся качеством, а у себя нанимают таких жестоких мастеров, чтоб сэкономить;

— Так таму i наймаюць, бо спецыялiсты з’ехалi: хто на захад, хто на усход, а хто i на поунач…

— Такой лист со слоем штукатурки при полёте мог легко убить человека!!!

— Ну хорошо что кладка осталась!!!

— Просто всё держалась… на Добром слове;

— К — качество;

— Строители от бога;

— Страшно подумать как сейчас дома новые строят, если фасад рассыпается;

— Всё окей, скоро лето!!!

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи сети продолжают выкладывать в соцсетях свидетельства последствий непогоды, под влиянием которой находится страна в последние дни.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Яны хацелі забіваць людзей». Выйшла расследаванне пра злачынствы расейскіх наймітаў у Афрыцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by