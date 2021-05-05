Фотофакт. В Могилеве сильный ветер сорвал с многоэтажки утеплитель фасада

Пользователи сети продолжают выкладывать в соцсетях свидетельства последствий непогоды, под влиянием которой находится страна в последние дни.



Фото из паблика «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

Так, в частности, опубликовано фото из Могилева, где, как отмечает автор, «из-за сильного ветра, на одном из домов сорвало утеплитель фасада».

Это сообщение прокомментировали участники паблика. Вот некоторые из мнений:

— Значит так и делали;

— На сколько я вижу, тут не ветер виноват, а не соблюдение технологии строительства;

— Дзюбеля пропили, утеплитель улетел! У меня всё!

— В Москве белорусские фасадчики славятся качеством, а у себя нанимают таких жестоких мастеров, чтоб сэкономить;

— Так таму i наймаюць, бо спецыялiсты з’ехалi: хто на захад, хто на усход, а хто i на поунач…

— Такой лист со слоем штукатурки при полёте мог легко убить человека!!!

— Ну хорошо что кладка осталась!!!

— Просто всё держалась… на Добром слове;

— К — качество;

— Строители от бога;

— Страшно подумать как сейчас дома новые строят, если фасад рассыпается;

— Всё о’кей, скоро лето!!!