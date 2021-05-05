На польской границе задержали белоруса на угнанном Porsche

Источник материала: Tut.by

Польские пограничники задержали белоруса на угнанном Porsche. Об этом сообщили в Пограничной службе Польши.



Фото: strazgraniczna.pl

1 мая в пункте пропуска «Тересполь» польские пограничники при проверке Porsche, которым управлял 29-летний гражданин Беларуси, выяснили, что автомобиль числится в базе Интерпола как угнанный в России.

По данному факту возбудили дело. Водителя и транспортное средство передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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