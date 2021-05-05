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Skoda Fabia нового поколения полностью рассекречена

05.05.2021 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На нашем рынке о Skoda Fabia начали забывать еще задолго до приостановки продаж, но в Европе это по-прежнему одна из ключевых для марки моделей. Накануне в Центре современного искусства DOX в Праге прошла премьера хетчбэка нового, четвертого по счету поколения.


Впрочем, в случае с новой Fabia вообще обошлось без интриги, ведь еще до официальной премьеры чехи решили рассказать о новой машине почти все. Многие характеристики новой «пятидверки» Skoda озвучила еще зимой, а затем компания поделилась эскизами, раскрыв детали экстерьера и интерьера новинки. Теперь наконец-то новая Fabia показана публике во всей красе.


От предшественницы новая Fabia отличается улучшенной аэродинамикой (коэффициент лобового сопротивления уменьшен с 0,32 до 0,28) и заметно возросшими габаритами. В длину Fabia прибавила 11 см (4,1 м), вширь хетчбэк подрос без малого на 5 см (до 1,78 м), а между осями у новинки насчитывается 2,56 м (+9,4 см). Стал вместительнее багажник — стандартный объем вырос на 50 л (до 380 л), а со сложенными задними сиденьями он равен 1190 л (+40 л).


Создана новая «пятидверка» на платформе MQB-A0 (ее же использует и Volkswagen Polo, который недавно обновился), использование которой позволило не только сделать более просторным салон, но и расширить набор электронных вспомогательных систем, среди которых, например, адаптивный круиз-контроль Travel Assist.


Появились и новые опции, в том числе коленная подушка безопасности для водителя, боковые подушки для седоков заднего ряда, панорамная крыша и виртуальные приборы с 10,25-дюймовыми дисплеем. И если в «базе» у новой Fabia 6,8-дюймовый тачскрин мультимедиасистемы, то в распоряжении топовых версий экран на 9,2 дюйма.


Линейка двигателей будет включать только бензиновые моторы. У базовой версии Fabia это трехцилиндровый атмосферный MPI объемом 1 л (65 и 80 л. с.), сблокированный с 5-ступенчатой «механикой». Также будут доступны две версии турбомотора 1.0 TSI (95 и 110 л.с.) и «четверка» 1.5 TSI (150 л.с.) — в паре с 5- и 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом».


Европейские продажи новой Fabia начнутся во второй половине текущего года, позже в гамме появится и универсал.

 
 
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Вчера вечером в Центре современного искусства DOX в Праге прошла премьера хетчбэка нового, четвертого по счету поколения.
 
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