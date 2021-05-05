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На Маяковского водитель Citroen с 2,56 промилле влетел в попутный троллейбус

05.05.2021 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель врезался в троллейбус на столичной улице Маяковского, сообщили в ГАИ Минска.


Авария произошла днем 4 мая. Установлено, что 43-летний водитель Citroen ехал по улице Маяковского и в районе дома № 2Б протаранил попутный троллейбус. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Инспекторы отвезли виновника аварии на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 2,56 промилле алкоголя. Также выяснилось, что мужчина уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.


На нарушителя составили административные протоколы, а Citroen доставили на охраняемую стоянку.

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Теги: Минск
 
 
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На нарушителя составили административные протоколы, а Citroen доставили на охраняемую стоянку.
 
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