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На Маяковского водитель Citroen с 2,56 промилле влетел в попутный троллейбус
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель врезался в троллейбус на столичной улице Маяковского,
Авария произошла днем 4 мая. Установлено, что 43-летний водитель Citroen ехал по улице Маяковского и в районе дома № 2Б протаранил попутный троллейбус. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Инспекторы отвезли виновника аварии на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 2,56 промилле алкоголя. Также выяснилось, что мужчина уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
На нарушителя составили административные протоколы, а Citroen доставили на охраняемую стоянку.
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На нарушителя составили административные протоколы, а Citroen доставили на охраняемую стоянку.
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