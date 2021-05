EPAM объявила о покупке израильской компании White-Hat Ltd., которая занимается кибербезопасностью

Источник материала: Tut.by

EPAM Systems, Inc. объявила о приобретении базирующейся в Израиле компании White-Hat Ltd., лидера в сфере услуг кибербезопасности. Как отмечает пресс-служба, сделка позволит расширить экспертизу EPAM в концепции Zero Trust («нулевое доверие») и диверсифицировать портфель клиентов на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.



Фото: Dan Dennis, unsplash.com

«По мере того, как организации обновляют свои системы и приложения, их сети и данные становятся потенциально уязвимыми для кибератак. Мы увеличили инвестиции в развитие направления защиты данных потому, что сегодня эта практика должна быть также повсеместно распространена, как и облачные технологии», — прокомментировал Сэм Рейман, руководитель направления информационной и кибербезопасности в EPAM.

Компания White-Hat, со штаб-квартирой в Тель-Авиве (Израиль), занимается киберзащитой бизнеса своих клиентов с 2013 года, используя инновационные методологии, глубокие знания подходов взломщиков и общей картины угроз. White-Hat применяет концепцию «нападение как форма защиты», что позволяет справляться с различными атаками на организации в правительственном, банковском, страховом, аэрокосмическом и энергетическом секторах.

Инструменты и методики компании, основанные на профильных исследованиях, позволяют организациям видеть полную картину произошедшей кибератаки, все пути защиты, уничтожения угроз, восстановления систем и подготавливают их к отражению будущих нападений.

По словам Офера Левинджера, CEO в White-Hat Ltd., опыт компании в выявлении угроз и реагирования на них позволит «быстро оптимизировать подходы в Offensive Security и эффективнее удовлетворить потребности современных цифровых предприятий».