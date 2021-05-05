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В Дубровенском районе остановили фуру - водитель был пьян и с поддельными правами

05.05.2021 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дубровенском районе ГАИ задержала пьяного водителя фуры с поддельными документами. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГКСЭ.

Фуру остановили на трассе Брест — Минск - граница России.

Выяснилось, что водитель пьян.

Его документы сразу не вызвали у милиции подозрений, но потом сотрудники обратили внимание на отличия в датах на бланке водительского удостоверения и в электронной базе ГАИ.

Права отправили на экспертизу. Эксперты установили, что водительское удостоверение — поддельное: все изображения на нем сделаны с помощью цветного принтера.

Возбуждено уголовное дело.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Фуру остановили на трассе Брест - Минск - граница России.
 
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