В Дубровенском районе остановили фуру - водитель был пьян и с поддельными правами

Источник материала: Tut.by

В Дубровенском районе ГАИ задержала пьяного водителя фуры с поддельными документами. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГКСЭ.

Фуру остановили на трассе Брест — Минск - граница России.

Выяснилось, что водитель пьян.

Его документы сразу не вызвали у милиции подозрений, но потом сотрудники обратили внимание на отличия в датах на бланке водительского удостоверения и в электронной базе ГАИ.

Права отправили на экспертизу. Эксперты установили, что водительское удостоверение — поддельное: все изображения на нем сделаны с помощью цветного принтера.

Возбуждено уголовное дело.

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