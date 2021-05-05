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В Евросоюзе сделали 150 млн COVID-прививок
Источник материала: АФН
В странах ЕС на сегодня сделаны 150 миллионов прививок от болезни COVID-19. Планируется привить 70% взрослого населения Евросоюза до конца июля. Об этом
"Вакцинация набирает обороты во всем ЕС. Мы только что прошли 150 миллионов прививок. Четверть всех европейцев получили первую дозу вакцины. У нас хватит доз для вакцинации 70% взрослых с ЕС в июле", - написала председатель Еврокомиссии.
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В странах ЕС на сегодня сделаны 150 миллионов прививок от болезни COVID-19. Планируется привить 70% взрослого населения Евросоюза до конца июля. Об этом сообщила Урсула...
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