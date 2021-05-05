В Евросоюзе сделали 150 млн COVID-прививок

Источник материала: АФН

В странах ЕС на сегодня сделаны 150 миллионов прививок от болезни COVID-19. Планируется привить 70% взрослого населения Евросоюза до конца июля. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен.

"Вакцинация набирает обороты во всем ЕС. Мы только что прошли 150 миллионов прививок. Четверть всех европейцев получили первую дозу вакцины. У нас хватит доз для вакцинации 70% взрослых с ЕС в июле", - написала председатель Еврокомиссии.