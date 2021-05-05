Госдума РФ готовит новые репрессивные законы

Источник материала: АФН

Госдума РФ хочет запретить избрание в нижнюю палату российского парламента лиц, причастных к организациям, признанным в стране экстремистскими.

Вероятный запрет касается и тех, кто предоставлял такой организации "денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь", говорится в карточке законопроекта, направленного председателю Госдумы во вторник, 4 мая.

Руководители организаций, признанных экстремистскими, и их отделений не смогут избираться в Госдуму в течение 5 лет с момента признания их экстремистскими, а остальные лица - в течение 3 лет, следует из документа. Запрет распространится на тех, кто руководил такой организацией за 3 года до признания ее экстремистской, для остальных лиц этот срок составляет один год.

Напомним, что 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями. А 30 апреля Росфинмониторинг до решения суда внес в список экстремистов и террористов сеть штабов Алексея Навального.

Еще один внесенный в Госдуму законопроект ужесточает уголовную ответственность для членов иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. Сейчас уголовная ответственность за руководство такими НПО или участие в них наступает после того, как лицо дважды за один год привлекалось к административной ответственности по статье об осуществлении деятельности в РФ нежелательной организации. Авторы инициативы предлагают наказывать руководителей таких НПО сразу по уголовной статье, а их участников - после единственного административного наказания без привязки к срокам.

Кроме того, парламентарии внесли в Госдуму законопроект, полностью запрещающий гражданам и юрлицам из РФ участвовать в работе иностранных нежелательных в России НПО. Мера касается участия в деятельности такой организации и за пределами РФ, а не только на территории страны. Россияне за рубежом якобы неоднократно посещали различные тренинги, поддерживаемые нежелательными НПО, объяснили авторы документа.

Инициаторами во всех случаях выступила группа депутатов во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.