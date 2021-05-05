Немецкие адвокаты заявили в прокуратуру о преступлении, которое совершил Лукашенко

Источник материала: KYKY

Четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ из-за пыток, которые случились в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. От имени пострадавших беларусов они заявили о преступлениях против человечности, совершенных Лукашенко, пишет DW со ссылкой на немецкое агентство Dpa.

Адвокаты подчеркнули, что в Беларуси ни Лукашенко, ни сотрудникам его силовых ведомств не грозят правовые последствия чрезмерного применения силы и пыток. И призвали Германию провести независимое расследование этих преступлений.

Адвокаты сослались на так называемую универсальную юрисдикцию, которая дает возможность привлекать к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

Адвокаты представляют интересы десяти беларусов, которые пережили пытки лишением пищи и сна, после чего их здоровье значительно ухудшилось. Также клиенты немецких адвокатов говорят о том, что им приходилось на протяжении многих часов стоять на коленях со связанными руками. «В целом действия властей можно назвать только зверскими», – заявили адвокаты.