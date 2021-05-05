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Пожар на стройке «Гранд Хауса» на проспекте Дзержинского: вероятно, пострадал один из строителей
Источник материала: Onliner
Это утро началось с пожара на проспекте Дзержинского. Как сообщил Onliner читатель, огонь возник на стройке многоэтажки под названием «Гранд Хаус» на Дзержинского, 19 (совсем рядом с метро «Грушевка»). «Велись работы с изоляцией на козырьке подъезда строящегося комплекса. Похоже, есть пострадавшие: одного строителя пожарные погрузили в скорую», — уточнил минчанин, прислав фото и видео.
В столичном МЧС о причинах и последствиях ЧП расскажут позже. «Выехали по сообщению о загорании на втором этаже строящейся секции жилого дома», — прокомментировала официальный представитель УМЧС по Минску Ольга Мельченко.
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Это утро началось с пожара на проспекте Дзержинского. Как сообщил Onliner читатель, огонь возник на стройке многоэтажки под названием «Гранд Хаус» на Дзержинского,...
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