Пожар на стройке «Гранд Хауса» на проспекте Дзержинского: вероятно, пострадал один из строителей

Источник материала: Onliner

Это утро началось с пожара на проспекте Дзержинского. Как сообщил Onliner читатель, огонь возник на стройке многоэтажки под названием «Гранд Хаус» на Дзержинского, 19 (совсем рядом с метро «Грушевка»). «Велись работы с изоляцией на козырьке подъезда строящегося комплекса. Похоже, есть пострадавшие: одного строителя пожарные погрузили в скорую», — уточнил минчанин, прислав фото и видео.

В столичном МЧС о причинах и последствиях ЧП расскажут позже. «Выехали по сообщению о загорании на втором этаже строящейся секции жилого дома», — прокомментировала официальный представитель УМЧС по Минску Ольга Мельченко.







