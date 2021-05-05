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На торгах 5 мая доллар и евро стали дешеветь
Источник материала: Onliner
К финишу вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в минусе остался только евро. Сегодня утром евро и доллар пошли вниз, а российский рубль — вверх.
К началу сегодняшних торгов американская валюта потеряла 0,27 копейки и теперь стоит 2,5657 белорусского рубля.
Евро потерял 0,78 копейки и пока замер на отметке 3,0780 рубля.
Сотня российских рублей подорожала на 0,9 копейки. Она сейчас находится на уровне 3,4225 рубля.
Напомним, во
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