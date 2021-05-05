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На торгах 5 мая доллар и евро стали дешеветь

05.05.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К финишу вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в минусе остался только евро. Сегодня утром евро и доллар пошли вниз, а российский рубль — вверх.

К началу сегодняшних торгов американская валюта потеряла 0,27 копейки и теперь стоит 2,5657 белорусского рубля.

Евро потерял 0,78 копейки и пока замер на отметке 3,0780 рубля.

Сотня российских рублей подорожала на 0,9 копейки. Она сейчас находится на уровне 3,4225 рубля.

Напомним, во вторник доллар вырос на 0,24 копейки и стал стоить 2,5680 белорусского. Евро просел на 0,51 копейки и стал стоить 3,0858, а российский рубль подорожал на 1,38 копейки, до 3,4135.

Чего ждать от валют в ближайшую неделю? Как будет себя вести нефть и золото? Читайте прогноз финансового аналитика.

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Теги: Курсы валют
 
 
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К финишу вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в минусе остался только евро. Сегодня утром евро и доллар пошли вниз, а российский рубль —...
 
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