Мининформ вынес предупреждение газете Intex-press. «Белсоюзпечать» также отказалась продавать издание

Источник материала: Onliner

Редакция Intex-press получила письменное предупреждение от Министерства информации. В документе говорится, что решением суда интервью со Светланой Тихановской признано экстремистским, в связи с чем Мининформ «предупреждает о недопустимости нарушения требований статьи 38 Закона о СМИ».

В предупреждении указывается, что газета опубликовала интервью со скрывающейся от уголовного преследования Тихановской, в отношении которой возбужден ряд дел за совершение действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, и выступающей в том числе от имени Координационного совета, «являющегося экстремистским формированием».

Также 4 мая редакция получила письмо от директора Брестского филиала ТРУП «Белсоюзпечать». В нем говорится, что с 5 мая 2021 года предприятие «отказывается от исполнения договорных обязательств в одностороннем порядке», сообщает БАЖ.

Редакция сняла интервью с Тихановской со своего сайта и удалила из YouTube, когда на сайте Генпрокуратуры появилась информация о судебном решении, признавшем материалы редакции экстремистскими.