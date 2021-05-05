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Skoda представила новое поколение Fabia

05.05.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Skoda порадовала поклонников новым поколением Fabia. Это четвертая генерация компактной модели, и теперь она опирается на современную архитектуру MQB-A0, которая используется на Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. 

Skoda представила новое поколение Fabia

Хетчбэк получил стилистику новых Octavia и Scala (так в Европе называется новый Rapid). Габаритная длина Fabia'2022 составляет 4108 мм, ширина — 1780 мм. Автомобиль подрос по всем фронтам по сравнению с предшественником и обещает стать одним из самых вместительных автомобилей В-класса.

Skoda представила новое поколение Fabia

Объем багажника этого «малыша» составляет 380 литров (+50 л). Коэффициент лобового сопротивления у новинки — 0,28, что значительно ниже, чем у предшественника (0,32). При этом силуэт кузова дизайнеры постарались сохранить узнаваемым.

Skoda представила новое поколение Fabia

В салоне полностью переделанная передняя панель с круглыми боковыми воздуховодами, большим экраном мультимедийной системы, атмосферная подсветка (впервые в Fabia), интернет-радио, цифровая приборная панель (10,25 дюйма). На фотографии — 9-дюймовый экран мультимедийной системы. В более доступных версиях модели будут дисплеи на 6,2 или 8,2 дюйма.

Skoda представила новое поколение Fabia

В Европе для Skoda Fabia предложат следующие моторы:

  • 1-литровый атмосферник на 64 л. с. (идет с 5-МКП),
  • 1,0 TSI на 108 л. с. (идет с 7-DSG),
  • 1,5 TSI на 148 л. с. (идет с 7-DSG).
Skoda представила новое поколение Fabia

У нас Skoda Fabia давно не продается, на ее место пришел Rapid. К сожалению, сейчас нельзя купить и его: Skoda приостановила продажи в Беларуси из-за недавнего постановления Совмина.

Skoda представила новое поколение Fabia
Skoda Yeti I Рестайлинг, 2014 г.в., 167 000 км
серый, внедорожник, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
25 423 р.
9900$ / 8239€
Skoda Superb I, 2004 г.в., 212 000 км
золотой, седан, дизель 2.5 л, механическая, передний привод
12 840 р.
5000$ / 4161€
Skoda Octavia III, 2016 г.в., 67 123 км
бежевый, лифтбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
39 804 р.
15 500$ / 12 899€
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Компания Skoda порадовала поклонников новым поколением Fabia. Это четвертая генерация компактной модели, и теперь она опирается на современную архитектуру MQB-A0,...
 
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