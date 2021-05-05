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Skoda представила новое поколение Fabia
Источник материала: Onliner
Компания Skoda порадовала поклонников новым поколением Fabia. Это четвертая генерация компактной модели, и теперь она опирается на современную архитектуру MQB-A0, которая используется на Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1.
Хетчбэк получил стилистику новых Octavia и Scala (так в Европе называется новый Rapid). Габаритная длина Fabia'2022 составляет 4108 мм, ширина — 1780 мм. Автомобиль подрос по всем фронтам по сравнению с предшественником и обещает стать одним из самых вместительных автомобилей В-класса.
Объем багажника этого «малыша» составляет 380 литров (+50 л). Коэффициент лобового сопротивления у новинки — 0,28, что значительно ниже, чем у предшественника (0,32). При этом силуэт кузова дизайнеры постарались сохранить узнаваемым.
В салоне полностью переделанная передняя панель с круглыми боковыми воздуховодами, большим экраном мультимедийной системы, атмосферная подсветка (впервые в Fabia), интернет-радио, цифровая приборная панель (10,25 дюйма). На фотографии — 9-дюймовый экран мультимедийной системы. В более доступных версиях модели будут дисплеи на 6,2 или 8,2 дюйма.
В Европе для Skoda Fabia предложат следующие моторы:
У нас Skoda Fabia давно не продается, на ее место пришел Rapid. К сожалению, сейчас нельзя купить и его: Skoda приостановила продажи в Беларуси из-за недавнего постановления Совмина.
серый, внедорожник, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
золотой, седан, дизель 2.5 л, механическая, передний привод
бежевый, лифтбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Компания Skoda порадовала поклонников новым поколением Fabia. Это четвертая генерация компактной модели, и теперь она опирается на современную архитектуру MQB-A0,...
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