Skoda представила новое поколение Fabia

Источник материала: Onliner

Компания Skoda порадовала поклонников новым поколением Fabia. Это четвертая генерация компактной модели, и теперь она опирается на современную архитектуру MQB-A0, которая используется на Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1.





Хетчбэк получил стилистику новых Octavia и Scala (так в Европе называется новый Rapid). Габаритная длина Fabia'2022 составляет 4108 мм, ширина — 1780 мм. Автомобиль подрос по всем фронтам по сравнению с предшественником и обещает стать одним из самых вместительных автомобилей В-класса.





Объем багажника этого «малыша» составляет 380 литров (+50 л). Коэффициент лобового сопротивления у новинки — 0,28, что значительно ниже, чем у предшественника (0,32). При этом силуэт кузова дизайнеры постарались сохранить узнаваемым.





В салоне полностью переделанная передняя панель с круглыми боковыми воздуховодами, большим экраном мультимедийной системы, атмосферная подсветка (впервые в Fabia), интернет-радио, цифровая приборная панель (10,25 дюйма). На фотографии — 9-дюймовый экран мультимедийной системы. В более доступных версиях модели будут дисплеи на 6,2 или 8,2 дюйма.





В Европе для Skoda Fabia предложат следующие моторы:

1-литровый атмосферник на 64 л. с. (идет с 5-МКП),

1,0 TSI на 108 л. с. (идет с 7-DSG),

1,5 TSI на 148 л. с. (идет с 7-DSG).





У нас Skoda Fabia давно не продается, на ее место пришел Rapid. К сожалению, сейчас нельзя купить и его: Skoda приостановила продажи в Беларуси из-за недавнего постановления Совмина.



