Водитель пытался проучить автопоезд? Видео из Кобрина (видео)

Источник материала: Onliner

Для возникновения опасной ситуации или даже аварии совсем необязательны какие-то особые условия, плотный трафик, сложный перекресток. Иногда и на совершенно прямом и практически пустом участке дороги может произойти что-то и неприятное, и нелепое в то же время.

Пользователь нашего форума с ником KOIN_Kobrin опубликовал видео с камеры наблюдения, установленной в районе пересечения улиц Дружбы и Парковой в Кобрине. Четвертого мая, 11:16. Движение в направлении перекрестка совсем не интенсивное, машин почти нет. Но обращают на себя внимание автопоезд, который движется в крайней левой полосе, а также легковой автомобиль, который будто завис справа от тягача.

Водители с опытом или даже без него понимают, что непосредственное соседство с автопоездом, тем более длительное пребывание в так называемой мертвой зоне, чревато неприятностями. А легковой автомобиль будто нарочно поравнялся с тягачом, продолжительное время двигаясь в опасной близости. Затем попытка перестроиться перед носом и контакт.

Возможно, инцидент произошел по чистой случайности, или, к примеру, водителя легковушки не устроило, что автопоезд двигался в левом ряду. Так или иначе, последствия нельзя отнести к разряду приятных.

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