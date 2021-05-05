Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner

Источник материала: Onliner

Апрель сперва притворился тепленьким, а затем показал свое лицо и начал поливать осадками и сдувать деревья. Но ничего, мы справились. На протяжении 30 дней случались как беды в виде пожаров, так и приятные сюрпризы с телевизорами. Открывались границы и закрывались рестораны. Давались кредиты и отбиралась земля.

Из красочных моментов месяца фотографы Onliner традиционно сделали подборку и делятся ими с читателями.

Впереди долгое лето и жара. Всем шпиц!



Максим Тарналицкий. На Полесье разлилась Припять. Затопленная дорога у переправы через реку возле деревни Дорошевичи (Петриковский район, Гомельская область) На ПолесьеПрипять. Затопленная дорога у переправы через реку возле деревни Дорошевичи (Петриковский район, Гомельская область)



Александр Ружечка. На съездах на МКАД укладывают асфальт На съездах на МКАДасфальт



Анна Иванова. Минчанка шьет странные наряды, пользующиеся спросом на московских вечеринках и Burning Man Минчанкастранные наряды, пользующиеся спросом на московских вечеринках и Burning Man



Максим Малиновский. Белорусы закрывают зимний горнолыжный сезон с 2006 года. Californication, или «Калифорняк», как его называет ведущий, — мероприятие однозначно для всех: экстремалы надевают экстравагантные наряды и мчат со склона в воду, дети участвуют в конкурсах и меряют лужи, взрослые пополняют фотоархивы и пробуют первый весенний шашлык Белорусызимний горнолыжный сезон с 2006 года. Californication, или «Калифорняк», как его называет ведущий, — мероприятие однозначно для всех: экстремалы надевают экстравагантные наряды и мчат со склона в воду, дети участвуют в конкурсах и меряют лужи, взрослые пополняют фотоархивы и пробуют первый весенний шашлык



Максим Тарналицкий. Фермер Владимир Семашко в кабинете у себя дома. У одного из первых фермеров Беларуси забирают землю. Властям не нравится, что он с ней делает Фермер Владимир Семашко в кабинете у себя дома. У одного изфермеров Беларуси забирают землю. Властям не нравится, что он с ней делает



Александр Ружечка. Немецкие каратели убивают мирных белорусов. На «Линии Сталина» представили реконструкцию одного из сражений времен Великой Отечественной войны Немецкие карателимирных белорусов. На «Линии Сталина» представили реконструкцию одного из сражений времен Великой Отечественной войны



Анна Иванова. Тайный гость в единственном белорусском bubble-отеле: почти $100 за прозрачные стены, кровать с подогревом и деревенский туалет в единственном белорусском bubble-отеле: почти $100 за прозрачные стены, кровать с подогревом и деревенский туалет



Максим Малиновский. Родители наблюдают за погрузкой в вертолет 12-летнего Ромы , вынесшего из огня двухлетнего брата. Роман получил сильные ожоги, вся Беларусь и жители деревни Сидоровичи Мядельского района следят за трагедией, желают скорейшего выздоровления юному герою Родители наблюдают за погрузкой в вертолет 12-летнего, вынесшего из огня двухлетнего брата. Роман получил сильные ожоги, вся Беларусь и жители деревни Сидоровичи Мядельского района следят за трагедией, желают скорейшего выздоровления юному герою



Максим Малиновский. «Бесхвостый котик на дороге Н3202 из Сарьи в Освею. По пути вы пересечете магистраль Н2200. Обычные белорусские „энки“, в меру убитые, но еще живые. Чтобы ехалось веселее, представляю, будто это порталы в будущее , а цифра рядом с буквой — год, в который портал ведет...»

Репортажем из приграничья, заблудившегося в безденежье и поиске смыслов между ЕС и РФ, главный редактор Onliner Николай Козлович продолжает проект «Беларусь. 2021» «Бесхвостый котик на дороге Н3202 из Сарьи в Освею. По пути вы пересечете магистраль Н2200. Обычные белорусские „энки“, в меру убитые, но еще живые. Чтобы ехалось веселее, представляю, будто это порталы в, а цифра рядом с буквой — год, в который портал ведет...»Репортажем из приграничья, заблудившегося в безденежье и поиске смыслов между ЕС и РФ, главный редактор Onliner Николай Козлович продолжает проект «Беларусь. 2021»



Александр Ружечка. Усадьба-дворец Слотвинских. Деревня Рованичи. Продолжаем изучать места возле МКАД-2 Усадьба-дворец Слотвинских. Деревня Рованичи. Продолжаем изучатьвозле МКАД-2



Анна Иванова. В Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было В Минске открылась«МирЗоо». Вот как это было



Максим Тарналицкий. Белочка в парке Горького в Минске, где 28 апреля заработали аттракционы Белочка в парке Горького в Минске, где 28 апреляаттракционы



Максим Малиновский. Пилот приветствует встречающих после приземления нового Boeing 737-8, который с декабря прошлого года снова разрешили вводить в эксплуатацию. И «Белавиа», и производитель уверены в безопасности нового лайнера и отмечают его экономичность. Onliner побывал на приемке свежего самолета и узнал, что в нем нового и приятного для пассажиров Пилотвстречающих после приземления нового Boeing 737-8, который с декабря прошлого года снова разрешили вводить в эксплуатацию. И «Белавиа», и производитель уверены в безопасности нового лайнера и отмечают его экономичность. Onliner побывал на приемке свежего самолета и узнал, что в нем нового и приятного для пассажиров



Александр Ружечка. Проводили первую «Ласточку» в Москву Проводили«Ласточку» в Москву



Анна Иванова. Родился без рук , работает на двух работах, занимается спортом и помогает матери. Не ноет , работает на двух работах, занимается спортом и помогает матери. Не ноет



Максим Тарналицкий. По Минску катается необычный и уникальный трицикл Vanderhall По Минску катаетсятрицикл Vanderhall



Александр Ружечка. Почти как в Варшаве ? Оценили минские новостройки с дворами без машин Почти как в? Оценили минские новостройки с дворами без машин



Максим Тарналицкий. Тима Белорусских перед судом Московского района Тима Белорусских передМосковского района Минска . Негосударственные СМИ снова не пустили на освещение процесса. Суд приговорил музыканта к двум годам «домашней химии» за наркотики



Анна Иванова. По маршруту Якубовича: узнали, как дела у 87-летней бабушки, которой подарили телевизор По маршруту Якубовича: узнали,у 87-летней бабушки, которой подарили телевизор



Максим Малиновский. Зима потихоньку уходит . Город наполняется теплом и красивыми девушками. Они наконец без теплых курток, шуб и шапок . Город наполняется теплом и красивыми девушками. Они наконец без теплых курток, шуб и шапок