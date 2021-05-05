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Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Источник материала: Onliner
Апрель сперва притворился тепленьким, а затем показал свое лицо и начал поливать осадками и сдувать деревья. Но ничего, мы справились. На протяжении 30 дней случались как беды в виде пожаров, так и приятные сюрпризы с телевизорами. Открывались границы и закрывались рестораны. Давались кредиты и отбиралась земля.
Из красочных моментов месяца фотографы Onliner традиционно сделали подборку и делятся ими с читателями.
Впереди долгое лето и жара. Всем шпиц!
Максим Тарналицкий. На Полесье
Анна Иванова. Минчанка
Максим Малиновский. Белорусы
Максим Тарналицкий. Фермер Владимир Семашко в кабинете у себя дома. У одного из
Александр Ружечка. Немецкие каратели
Анна Иванова.
Максим Малиновский. Родители наблюдают за погрузкой в вертолет 12-летнего
Максим Малиновский. «Бесхвостый котик на дороге Н3202 из Сарьи в Освею. По пути вы пересечете магистраль Н2200. Обычные белорусские „энки“, в меру убитые, но еще живые. Чтобы ехалось веселее, представляю, будто это порталы в
Репортажем из приграничья, заблудившегося в безденежье и поиске смыслов между ЕС и РФ, главный редактор Onliner Николай Козлович продолжает проект «Беларусь. 2021»
Александр Ружечка. Усадьба-дворец Слотвинских. Деревня Рованичи. Продолжаем изучать
Максим Малиновский. Пилот
Анна Иванова.
Анна Иванова. По маршруту Якубовича: узнали,
Максим Малиновский.
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