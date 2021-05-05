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Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner

05.05.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Апрель сперва притворился тепленьким, а затем показал свое лицо и начал поливать осадками и сдувать деревья. Но ничего, мы справились. На протяжении 30 дней случались как беды в виде пожаров, так и приятные сюрпризы с телевизорами. Открывались границы и закрывались рестораны. Давались кредиты и отбиралась земля.

Из красочных моментов месяца фотографы Onliner традиционно сделали подборку и делятся ими с читателями.

Впереди долгое лето и жара. Всем шпиц!

Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Максим Тарналицкий. На Полесье разлилась Припять. Затопленная дорога у переправы через реку возле деревни Дорошевичи (Петриковский район, Гомельская область)
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Александр Ружечка. На съездах на МКАД укладывают асфальт
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Анна Иванова. Минчанка шьет странные наряды, пользующиеся спросом на московских вечеринках и Burning Man
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Максим Малиновский. Белорусы закрывают зимний горнолыжный сезон с 2006 года. Californication, или «Калифорняк», как его называет ведущий, — мероприятие однозначно для всех: экстремалы надевают экстравагантные наряды и мчат со склона в воду, дети участвуют в конкурсах и меряют лужи, взрослые пополняют фотоархивы и пробуют первый весенний шашлык
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Максим Тарналицкий. Фермер Владимир Семашко в кабинете у себя дома. У одного из первых фермеров Беларуси забирают землю. Властям не нравится, что он с ней делает
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Александр Ружечка. Немецкие каратели убивают мирных белорусов. На «Линии Сталина» представили реконструкцию одного из сражений времен Великой Отечественной войны
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Анна Иванова. Тайный гость в единственном белорусском bubble-отеле: почти $100 за прозрачные стены, кровать с подогревом и деревенский туалет
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Максим Малиновский. Родители наблюдают за погрузкой в вертолет 12-летнего Ромы, вынесшего из огня двухлетнего брата. Роман получил сильные ожоги, вся Беларусь и жители деревни Сидоровичи Мядельского района следят за трагедией, желают скорейшего выздоровления юному герою
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Максим Малиновский. «Бесхвостый котик на дороге Н3202 из Сарьи в Освею. По пути вы пересечете магистраль Н2200. Обычные белорусские „энки“, в меру убитые, но еще живые. Чтобы ехалось веселее, представляю, будто это порталы в будущее, а цифра рядом с буквой — год, в который портал ведет...»
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Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Александр Ружечка. Усадьба-дворец Слотвинских. Деревня Рованичи. Продолжаем изучать места возле МКАД-2
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Анна Иванова. В Минске открылась выставка «МирЗоо». Вот как это было
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Максим Тарналицкий. Белочка в парке Горького в Минске, где 28 апреля заработали аттракционы
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Максим Малиновский. Пилот приветствует встречающих после приземления нового Boeing 737-8, который с декабря прошлого года снова разрешили вводить в эксплуатацию. И «Белавиа», и производитель уверены в безопасности нового лайнера и отмечают его экономичность. Onliner побывал на приемке свежего самолета и узнал, что в нем нового и приятного для пассажиров
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Александр Ружечка. Проводили первую «Ласточку» в Москву
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Анна Иванова.Родился без рук, работает на двух работах, занимается спортом и помогает матери. Не ноет
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Максим Тарналицкий. По Минску катается необычный и уникальный трицикл Vanderhall
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Александр Ружечка. Почти как в Варшаве? Оценили минские новостройки с дворами без машин
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
Максим Тарналицкий. Тима Белорусских перед судом Московского района Минска. Негосударственные СМИ снова не пустили на освещение процесса. Суд приговорил музыканта к двум годам «домашней химии» за наркотики
Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
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Самые яркие мгновения месяца в объективах Onliner
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Теги: Минск
 
 
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Апрель сперва притворился тепленьким, а затем показал свое лицо и начал поливать осадками и сдувать деревья. Но ничего, мы справились. На протяжении 30 дней...
 
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