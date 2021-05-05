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На Гомельщине будут брать деньги при выезде за границу

05.05.2021 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гомельская область вводит местный сбор при выезде транспортного средства за пределы страны. Это предусмотрено решением Гомельского облсовета депутатов № 245 от 29 марта, опубликованным 5 мая на Национальном правовом интернет-портале.

На Гомельщине будут брать деньги при выезде за границу

Местный сбор будет действовать с 1 июня 2021 года по 1 января 2023 года и взиматься за пересечение госграницы транспортными средствами в пунктах пропуска независимо от количества пассажиров. Сбор составит одну базовую величину (на сегодня 29 рублей).

От его уплаты освобождаются транспортные средства, на которых следуют:

  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • ветераны боевых действий на территории других государств;
  • бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;
  • граждане Беларуси, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, следующие к членам семьи и (или) близким родственникам, проживающим в Украине;
  • белорусы, а также иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, следующие для посещения мест захоронения членов семьи и (или) близких родственников;
  • лица, выезжающие после похорон членов семьи и близких родственников; граждане Беларуси и иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в стране, выезжающие для получения медицинских услуг, а также выезжающие после лечения в санаторно-курортных организациях Беларуси и (или) получения медицинских услуг.

Кроме того, на освобождение от местного сбора имеют право:

  • белорусы и иностранцы, отправляющиеся в служебную командировку, а также возвращающиеся из командировки из Беларуси;
  • члены официальных делегаций, представители иностранных организаций, прибывшие в Беларусь по приглашению (официальному письму).

Практически все эти категории граждан должны иметь при себе подтверждающие документы.

Кроме того, сбор не будет взиматься при движении по автодороге Славутич — Чернобыльская АЭС с транзитных транспортных средств, следующих по ней в соответствии с межправительственным соглашением Беларуси и Украины об упрощенном проезде белорусского участка данной дороги.

Ранее аналогичное решение было принято в Гродненской области, отмечает БелаПАН.

 

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Гомельская область вводит местный сбор при выезде транспортного средства за пределы страны. Это предусмотрено решением Гомельского облсовета депутатов № 245 от 29...
 
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