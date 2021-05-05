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На Гомельщине будут брать деньги при выезде за границу
Источник материала: Навiны
Гомельская область вводит местный сбор при выезде транспортного средства за пределы страны. Это предусмотрено решением Гомельского облсовета депутатов № 245 от 29 марта, опубликованным 5 мая на Национальном правовом интернет-портале.
Местный сбор будет действовать с 1 июня 2021 года по 1 января 2023 года и взиматься за пересечение госграницы транспортными средствами в пунктах пропуска независимо от количества пассажиров. Сбор составит одну базовую величину (на сегодня 29 рублей).
От его уплаты освобождаются транспортные средства, на которых следуют:
Кроме того, на освобождение от местного сбора имеют право:
Практически все эти категории граждан должны иметь при себе подтверждающие документы.
Кроме того, сбор не будет взиматься при движении по автодороге Славутич — Чернобыльская АЭС с транзитных транспортных средств, следующих по ней в соответствии с межправительственным соглашением Беларуси и Украины об упрощенном проезде белорусского участка данной дороги.
Ранее аналогичное решение было принято в Гродненской области, отмечает
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Гомельская область вводит местный сбор при выезде транспортного средства за пределы страны. Это предусмотрено решением Гомельского облсовета депутатов № 245 от 29...
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