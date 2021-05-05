Санкционные войны с Западом чреваты для Беларуси большим ущербом

С сегодняшнего дня в Беларуси запрещена продажа товаров трех известных зарубежных компаний. Белорусские власти допускают и иные, более радикальные санкции в отношении Запада. Почему они пока на это не пошли и чего ожидать в будущем?





Политические недруги покупают много белорусского

Санкции, вступившие в силу с 5 мая, коснулись двух немецких (Liqui Moly, Beiersdorf) и одной чешской компании (Škoda Auto). Эти компании отказались финансировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси.

Символично, что за день до вступления в силу санкций Александр Лукашенко затронул эту тему во время встречи с премьер-министром Романом Головченко. Попытки запугать Беларусь санкциями продолжаются, их нельзя оставлять без ответа, подчеркнул вчера Лукашенко.

Однако ответ может быть разным. Пока белорусская сторона ввела лишь точечные ограничения в отношении нерезидентов, которые предприняли «недружественные действия» и отказались финансировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси.

Однако еще летом прошлого года власти намекали на то, что могут пойти и на более радикальные меры.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее», — подчеркивал Лукашенко в августе прошлого года.

С момента того заявления прошло уже более восьми месяцев, однако на масштабные (торговые) санкции в отношении «недружественных» стран белорусские власти не пошли. Почему?

Несмотря на крайне напряженные политические отношения с соседями (Украиной, Польшей, Литвой), они все еще остаются важными торговыми партнерами Беларуси. Согласно последним статданным, Украина в этом году является третьим по величине товарооборота торговым партнером Беларуси, Польша — пятым, Литва — седьмым.

Для сравнения: страны, с которыми сейчас официальный Минск старается развивать дипломатические отношения и собирается открывать там генконсульства, имеют на данный момент гораздо меньшее значение для внешней торговли Беларуси. Например, Индия по величине товарооборота — 16-я, Вьетнам — 44-й, Гонконг — 80-й.

Как видим, значение этих стран для белорусской экономики несравнимо ниже, чем Украины, Польши и Литвы.

Кстати, суммарно за прошлый год белорусский экспорт в перечисленные страны составил 5,4 млрд долларов или почти четверть (!) от совокупных поставок товаров на внешние рынки.

Сможет ли Беларусь в случае введения торговых санкций в отношении политических недругов оперативно найти иные рынки сбыта, чтобы продать свою продукцию? Будет ли переориентация на иные рынки выгодна нашим предприятиям? Наверное, нет.

Выстрел в ногу

Тем не менее, санкционная риторика продолжается. Представители ЕС заявляют, что готовят четвертый пакет санкций в отношении Беларуси, а официальный Минск угрожает странам, которые присоединятся к ограничительным мерам, ответными шагами.

Причем в очередной раз белорусские власти намекают политическим недругам на серьезные торговые ограничения.

«Будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании — в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы», — анонсировал Лукашенко в минувший вторник возможные ответные шаги.

Будут ли заявленные угрозы претворены в жизнь? Белорусские экономисты надеются, что нет.

«Самые суровые угрозы, которые озвучивают власти, как правило, не выполняются. В данном случае вербальные интервенции в первую очередь направлены на то, чтобы европейские страны не принимала новые пакеты санкций в отношении Беларуси», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

При этом если Евросоюз и США будут вводить новые санкции в отношении Беларуси, то предсказать ответную реакцию официального Минска довольно сложно, говорят эксперты.

«Власти сейчас принимают решения зачастую опираясь на политику, а не на экономическую целесообразность, поэтому практически невозможно предсказать, какими именно будут контрсанкции», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Если Беларусь все-таки начнет блокировать транзит европейских товаров на российский рынок, то западные соседи найдут выход, считают экономисты.

«Латвия граничит с Россией, Литва имеет общую границу с Латвией, а Польша с Литвой. Поэтому нельзя сказать, что европейским странам, если они лишатся возможности возить товары в Россию через территорию Беларуси, будет крайне проблематично добраться на российский рынок. Издержки несколько вырастут, но некритично», — предположил Львовский.

В то же время Беларусь, перекрыв транзит европейских товаров в Россию, навредит гораздо в большей мере сама себе, считают экономисты.

«В предоставлении услуг транзита любыми видами транспорта Беларусь крайне заинтересована, такие услуги приносят нашей стране немалую выручку. Если Беларусь станет блокировать транзит европейских товаров по своей территории, это будет подобно выстрелу в собственную ногу», — убежден Иосуб.

Белорусские власти сейчас также дают понять, что если Евросоюз будет вводить новые санкции, это может негативно сказаться на работе западных компаний в Беларуси.

«Компании с иностранным капиталом в Беларуси, как и другие, нанимают людей, платят налоги и даже реинвестируют часть прибыли. Поэтому от давления на такие компании белорусская экономика точно не выиграет», — подчеркивает Львовский.

Наконец, еще одно негативное последствие санкционных войн между Беларусью и Западом эксперты видят в том, что они могут не в лучшую сторону отразиться и на отношениях между Минском и Москвой.

По данным Reuters, российские нефтяные компании стали опасаться поставлять нефть в Беларуси из-за того, что американские санкции в отношении белорусского «Нафтана» могут распространиться и на контрагентов.

«Токсичность американских санкций не является пустым звуком для крупнейших российских компаний. В том случае, если из-за западных санкций в отношении белорусских компаний начнет страдать крупный российский бизнес, это может подтолкнуть Москву к тому, чтобы заняться урегулированием политического кризиса в Беларуси», — предполагает Львовский.

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