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В Германии режим Лукашенко обвиняют в «зверствах». Делом займется прокуратура

05.05.2021 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Федеральная прокуратура Германии рассмотрит заявление немецких юристов о «зверствах» правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко.

В Германии режим Лукашенко обвиняют в «зверствах». Делом займется прокуратура

Четверо немецких адвокатов Марк Лупшиц, Онур Эзата, Роланд Краузе и Бенедикт Люкс обратились в Федеральную прокуратуру в связи с применением насилия в отношении белорусов, участвовавших в мирных протестах, которые прокатились по всей стране после выборов президента-2020.

Как отмечает dpa, от имени пострадавших от пыток белорусов они заявили в надзорный орган о преступлениях против человечности, совершенных правителем Беларуси Александром Лукашенко, которого ЦИК страны в очередной раз объявил победителем выборов.

Адвокаты подчеркнули, что в Беларуси ни Лукашенко, ни сотрудникам его силовых ведомств не грозят правовые последствия чрезмерного применения силы и пыток задержанных граждан, пишет DW.

В связи с этим они призвали Германию провести независимое расследование таких преступлений.

При этом адвокаты сослались на так называемую универсальную юрисдикцию, предполагающую возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

«Наши клиенты ожидают, что Германия и в случае Беларуси объявит себя сторонницей защиты универсальных прав человека», — заявили в интервью dpa юристы, представляющие интересы десяти граждан Беларуси.

По словам юристов, их клиенты пожаловались на телесные истязания, пытки лишением пищи и сна, оскорбления и унижения, вследствие чего здоровью всех их был нанесен серьезный вред.

В частности, они сообщили о том, что им приходилось на протяжении многих часов стоять на коленях со связанными руками.

«В целом действия властей можно назвать только зверскими», — отметили адвокаты.

 

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Федеральная прокуратура Германии рассмотрит заявление немецких юристов о «зверствах» правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко.
 
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