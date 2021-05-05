Олимпиец Кравченко: «Теперь могу представить, как чувствуют себя политзаключенные во время голодовок»

Источник материала: Салiдарнасць

Спортсмен завершает 10-дневную голодовку потерей веса и моральным удовлетворением.





Фото Трибуны

Десятиборец, призер Олимпийских игр-2008 года и многочисленных чемпионатов Андрей Кравченко завершает голодовку , объявленную в знак солидарности с политзаключенными.

— Сегодня вечером заканчиваю. Были некоторые сбои со здоровьем. Понятно, что сильная слабость, темнеет в глазах постоянно, когда садишься или встаешь. Бывает, колотит все тело. Вчера (был девятый день голодовки, — С.) резко встал, потерял сознание, упал в ванной, хорошо, не на кафельный пол, — поделился спортсмен с корреспондентом «Салідарнасці».

За этот период он похудел более чем на 11 кг.

— Первые дни худел сильно, потому что выходила жидкость. На утро –десятого дня у меня минус 11,2 кг. До этого я уже голодал, но краткосрочно — 32 часа, — рассказал Андрей.

Однако главный результат акции, по его словам, не в потере веса.

— Я задумывал это не для того, чтобы похудеть, а в знак солидарности с заключенными, которые объявляют голодовку. И теперь я могу представить, как могут чувствовать себя эти люди. Конечно, им в разы тяжелее, чем мне, там и воды-то нет нормальной.

И в моральном плане меня столько людей поддержали. Все время думаю, как Игорь Лосик держал голодовку больше 40 дней! Это немыслимо! Не могу представить, как голодают девушки, Наталья Херше , она же вообще миниатюрная. Эти люди реально оказываются на грани жизни и смерти, — считает собеседник «Салiдарнасцi».

Говорит, что с начала голодовки чувствовал депрессию, а теперь морально стало гораздо легче:

— Я не знаю, как еще могу помочь этим людям. Не могу не думать о них. Обязательно напишу Игорю Лосику и расскажу про свой опыт.

За все время голодовки никто из бывших коллег по сборной, тренеров или спортивных функционеров его состоянием здоровья не интересовался.

— Все боятся своей тени, поэтому никто не осмелился даже просто позвонить. Но меня поддерживали все близкие, и много незнакомых людей писали. Это очень вдохновляет. А еще я спортсмен, я верю в Победу, в то, что все сегодняшние жертвы не напрасны, — подытожил олимпиец.