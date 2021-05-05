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Какие курсы доллара и евро установили обменники 5 мая
Источник материала: Tut.by
Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 5 мая снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 5 мая
На торгах курс доллара снизился на 0,09% — до 2,5658 рубля, курс евро упал на 0,28% — до 3,0772 рубля, а курс российского рубля укрепился на 0,34% — до 3,4252 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.26).
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,567 рубля (Абсолютбанк, Альфа-Банк, Белорусский народный банк, БСБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 2,562 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банк БелВЭБ — 3,13 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке, Технобанке — 3,082 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке, Франсабанке — 3,075 рубля.
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