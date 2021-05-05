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Какие курсы доллара и евро установили обменники 5 мая

05.05.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 5 мая снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 5 мая

На торгах курс доллара снизился на 0,09% — до 2,5658 рубля, курс евро упал на 0,28% — до 3,0772 рубля, а курс российского рубля укрепился на 0,34% — до 3,4252 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.26).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,567 рубля (Абсолютбанк, Альфа-Банк, Белорусский народный банк, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 2,562 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банк БелВЭБ — 3,13 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке, Технобанке — 3,082 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке, Франсабанке — 3,075 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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