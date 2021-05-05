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Суд вынес приговор водителю автолавки, который в Щучинском районе насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Водитель автолавки, насмерть сбивший женщину в Щучинском районе, получил 2,5 года «домашней химии»,
Напомним, авария
— Обвиняемый признал вину в полном объеме. При определении вида и размера наказания судом были учтены степень общественной опасности и тяжесть совершенного преступления, которое относится к категории преступлений, совершенных по неосторожности, личность мужчины (впервые привлекается к уголовной ответственности), отношение к содеянному, а также мнение сына погибшей о назначении наказания на усмотрение суда, — проинформировали в пресс-службе суда.
Суд признал смягчающими ответственность обстоятельства: чистосердечное раскаяние, явку с повинной, наличие на содержании у обвиняемого престарелой матери-инвалида первой группы, которая нуждается в уходе, наличие на иждивении дочери-студентки, поскольку второй родитель отсутствует по причине смерти, а также принятие мер к добровольному возмещению материальной компенсации морального вреда. Обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого, суд не установил.
В итоге мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Мужчина получил 2,5 года «домашней химии».
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