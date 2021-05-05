Суд вынес приговор водителю автолавки, который в Щучинском районе насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Водитель автолавки, насмерть сбивший женщину в Щучинском районе, получил 2,5 года «домашней химии», сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.



Фото: ГАИ

Напомним, авария произошла утром 28 января в деревне Доги. Установлено, что 73-летняя женщина купила в автолавке продукты и стала сзади автомобиля. 58-летний водитель начал двигаться задним ходом и наехал на нее. В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

— Обвиняемый признал вину в полном объеме. При определении вида и размера наказания судом были учтены степень общественной опасности и тяжесть совершенного преступления, которое относится к категории преступлений, совершенных по неосторожности, личность мужчины (впервые привлекается к уголовной ответственности), отношение к содеянному, а также мнение сына погибшей о назначении наказания на усмотрение суда, — проинформировали в пресс-службе суда.

Суд признал смягчающими ответственность обстоятельства: чистосердечное раскаяние, явку с повинной, наличие на содержании у обвиняемого престарелой матери-инвалида первой группы, которая нуждается в уходе, наличие на иждивении дочери-студентки, поскольку второй родитель отсутствует по причине смерти, а также принятие мер к добровольному возмещению материальной компенсации морального вреда. Обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого, суд не установил.

В итоге мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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