В Беларуси появился аудиоспектакль «Звездные войны» с тайными фрагментами

МТС присоединился ко Всемирному дню «Звездных войн» и предложил послушать аудиоспектакль «Звездные войны. Новая надежда». Вместе с ним в приложении МТС Music доступны легендарные треки из разных частей франшизы.

Аудиоспектакль создан по мотивам четвертой части «Звездные войны: Новая надежда», а найти его можно в приложении МТС Music. Основан он на одноименном романе режиссера Джорджа Лукаса и писателя Алана Дина Фостера. В него вошли фрагменты, которых не было в фильме 1977 года. Чтобы прослушать все 7 серий длиной около 30 минут каждая, понадобится около 4 часов.

В коллекции МТС Music также собраны все саундтреки из девяти эпизодов саги, спин-оффов и сериала «Мандалорец». Большинство композиций написал американский композитор Джон Уильямс, треки «Мандалорца» сочинил швед Людвиг Йоранссон, а над музыкальным сопровождением к фильму «Изгой-один: Звездные войны. Истории» трудился итальянец Майкл Джаккино.