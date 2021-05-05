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В Беларуси появился аудиоспектакль «Звездные войны» с тайными фрагментами

05.05.2021 10:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС присоединился ко Всемирному дню «Звездных войн» и предложил послушать аудиоспектакль «Звездные войны. Новая надежда». Вместе с ним в приложении МТС Music доступны легендарные треки из разных частей франшизы.

Аудиоспектакль создан по мотивам четвертой части «Звездные войны: Новая надежда», а найти его можно в приложении МТС Music. Основан он на одноименном романе режиссера Джорджа Лукаса и писателя Алана Дина Фостера. В него вошли фрагменты, которых не было в фильме 1977 года. Чтобы прослушать все 7 серий длиной около 30 минут каждая, понадобится около 4 часов.

В коллекции МТС Music также собраны все саундтреки из девяти эпизодов саги, спин-оффов и сериала «Мандалорец». Большинство композиций написал американский композитор Джон Уильямс, треки «Мандалорца» сочинил швед Людвиг Йоранссон, а над музыкальным сопровождением к фильму «Изгой-один: Звездные войны. Истории» трудился итальянец Майкл Джаккино.

 
 
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МТС присоединился ко Всемирному дню «Звездных войн» и предложил послушать аудиоспектакль «Звездные войны. Новая надежда». Вместе с ним в приложении МТС Music...
 
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