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"Белые халаты" сообщают об охоте на медиков
Источник материала: Партизан
В Борисове 3 мая задержали врача-невролога Александра Телего, сообщает ТГ-канал "Белые халаты". Есть сведения, что его завезли в СИЗО Гродно. Якобы мужчину ночью избили в квартире и увезли в Гродно.
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Также "Белые халаты" пишут, что в Минске 28 апреля задержали сотрудницу столичной 11-й поликлиники психолога Ольгу Беседину. В тот день в районе улицы Ангарской задержали около 10 человек, включая Беседину. Суд над ней состоялся 30 апреля, но друзья и коллеги не знают о его итогах,
Ранее сообщалось о задержании хирурга Андрея Любецкого.
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В Борисове 3 мая задержали врача-невролога Александра Телего, сообщает ТГ-канал "Белые халаты". Есть сведения, что его завезли в СИЗО Гродно. Якобы мужчину ночью...
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