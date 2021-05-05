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Минчанка, убившая мужа из-за пиццы, получила 10 лет колонии

05.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вынесен приговор минчанке, убившей в ссоре мужа на глазах троих несовершеннолетних детей.

"В качестве наказания суд назначил ей лишение свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - проинформировали interfax.by в Генпрокуратуре Беларуси в среду.

Убийство произошло 31 декабря 2020 года. Супруги, отношения между которыми нельзя было назвать безоблачными, в этот день отмечали наступающий Новый год в разных компаниях. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

"На фоне напряженных отношений между ними ссора из-за пиццы переросла в словесную перепалку с потасовкой и оскорблениями на глазах у троих несовершеннолетних детей", - заявили в Генпрокуратуре.

"В итоге женщина схватила нож и нанесла удар в грудную клетку мужа, от которого тот скончался".

Женщина во время следствия утверждала, что убила мужа из-за опасений за себя и жизнь своих детей.
 
"Однако в ходе судебного разбирательства свидетели показали, что воспитанием детей в большей мере занимался именно их отец, который какой-либо опасности для семьи не представлял", - отметили в прокуратуре.

Дети осужденной переданы под опеку родственников погибшего мужчины.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
 
 
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Вынесен приговор минчанке, убившей в ссоре мужа на глазах троих несовершеннолетних детей.
 
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