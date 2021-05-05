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Инвалидность: приговор или жизнь в другом измерении?

05.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, в стране проживает более 575 тысяч инвалидов, получающих пенсию в органах по труду, занятости и социальной защите.

Но достаточно ли средств для достойной жизни? Смогут ли люди с ограниченными возможностями получать компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства социальной реабилитации и будет ли упрощен механизм обеспечения инвалидов средствами гигиены?

Участие в пресс-конференции примут:

  • депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Инна КРАЧЕК;
  • председатель Центрального Совета ОО "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников" Евгений ШЕВКО.

Отправьте заявку на p.tukhto@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В четверг, 6 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Социальные гарантии для людей с инвалидностью в Беларуси".
 
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