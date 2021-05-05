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Инвалидность: приговор или жизнь в другом измерении?
05.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, в стране проживает более 575 тысяч инвалидов, получающих пенсию в органах по труду, занятости и социальной защите.
Но достаточно ли средств для достойной жизни? Смогут ли люди с ограниченными возможностями получать компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства социальной реабилитации и будет ли упрощен механизм обеспечения инвалидов средствами гигиены?
Участие в пресс-конференции примут:
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В четверг, 6 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Социальные гарантии для людей с инвалидностью в Беларуси".
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