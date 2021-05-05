Инвалидность: приговор или жизнь в другом измерении?

Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, в стране проживает более 575 тысяч инвалидов, получающих пенсию в органах по труду, занятости и социальной защите.

Но достаточно ли средств для достойной жизни? Смогут ли люди с ограниченными возможностями получать компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства социальной реабилитации и будет ли упрощен механизм обеспечения инвалидов средствами гигиены?

Участие в пресс-конференции примут:

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Инна КРАЧЕК;

председатель Центрального Совета ОО "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников" Евгений ШЕВКО.

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