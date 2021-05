Бесплатная Call Of Duty Mobile заработала миллиард долларов, а Diablo Immortal выйдет в этом году

Источник материала: Onliner

Activision Blizzard рассказала о своих заработках за очередной отчетный период. Отчетные показатели превзошли ожидания экспертов, рост выручки составил 27%, в первом квартале компания заработала $2,28 млрд, заметная доля в копилке принадлежит франшизе Call of Duty и, в частности, условно бесплатным Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Mobile.

Особенное внимание уделили мобильной Call of Duty, которую с момента запуска в 2019 году загрузили более 500 млн раз, за это время она заработала более миллиарда долларов благодаря внутриигровым транзакциям.

Также в отчете упоминается мобильная Diablo Immortal, которая, если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, станет доступна уже в этом году. Также в 2021 году ожидается релиз ремастера Diablo 2: Resurrected.

А вот информации о Diablo 4 пока нет. Игровая пресса предполагает, что релиз игры может состояться в этом столетии.