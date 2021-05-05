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В Вилейке Ford после столкновения с Opel отрикошетило на пешехода

05.05.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 4 мая, около 11:00, в Вилейке. Столкнулись два автомобиля: Ford Escape и Opel Astra. Причем Ford после удара наехал на пешехода.

ДТП случилось на перекрестке улиц Партизанской и Маркова.

— По предварительной информации, 73-летний житель Вилейского района, управляя Ford Escape, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и совершил столкновение с Opel Astra под управлением 33-летнего жителя Вилейки, который двигался по главной дороге, — рассказали в Госавтоинспекции.

В Вилейке Ford после столкновения с Opel отрикошетило на пешехода

Сообщается, что после ДТП Ford совершил наезд на пешехода, 61-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами госпитализирована. Водители в ДТП не получили повреждений.

В Вилейке Ford после столкновения с Opel отрикошетило на пешехода
В Вилейке Ford после столкновения с Opel отрикошетило на пешехода

 
 
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В ГАИ Минской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 4 мая, около 11:00, в Вилейке. Столкнулись два автомобиля: Ford Escape и Opel Astra. Причем Ford после удара наехал на...
 
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